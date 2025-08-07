В Новороссийске отразили атаку безэкипажных катеров, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Сирена с сигналом «Внимание всем» прозвучала вдоль береговой линии около 4:26 мск 7 августа. Ранее мэр объявил опасность атаки, она действовала около двух часов и была отменена около 5:00 мск.

В случае опасности жителей, находящихся на первой береговой линии, призывают спрятаться в комнатах с окнами, не выходящими на море, или в помещениях без окон. Ранее по всему Краснодарскому краю была объявлена беспилотная опасность.