В Краснодарском крае произошел пожар из-за обломков упавшего БПЛА

В Краснодарском крае фрагменты БПЛА упали в поле, из-за чего начался пожар. Его уже потушили, никто не пострадал, сообщил в Telegram оперативный штаб региона.

Возгорание произошло в станице Новомышастовской. Там же в одном из домов выбило остекление. В станице Полтавской обломки БПЛА упали на территории элеватора. Это привело к небольшому возгоранию, его ликвидировали до прибытия пожарных.

Ночью по всему Краснодарскому краю была объявлена беспилотная опасность. В Новороссийске отразили атаку безэкипажных катеров. Минобороны о сбитых в регионе БПЛА пока не сообщало.