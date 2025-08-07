Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани

В Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА пострадал местный житель, который находился на улице. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. Пострадавшего госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, в одном из частных домов выбило окна и разрушило хозяйственную постройку на участке. Глава муниципалитета Роман Синяговский поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

В Красноармейском районе после падения обломков возникли небольшие возгорания, которые быстро потушили. Пострадавших там нет.

В акватории у Новороссийска отразили атаку безэкипажных катеров. Пострадавших и разрушений нет.

Лия Пацан