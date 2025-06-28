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Смольный назвал причины замедления мобильного интернета во время праздников

Власти Петербурга назвали замедление мобильного интернета во время праздников необходимой мерой для обеспечения безопасности, сообщает пресс-служба Смольного.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жителям города рекомендовали пользоваться бесплатными общественными сетями. В городской администрации подчеркнули, что ограничения передачи мобильных данных не затрагивают работу голосовой связи и сетей wi-fi.

В случае чрезвычайного происшествия Смольный рекомендует звонить по номеру 112. Эти вызовы бесплатны и доступны при нулевом балансе.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что перебои с работой мобильного интернета и связи были в период проведения Петербургского международного экономического форума.

Андрей Маркелов

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