United Airlines остановила вылеты из крупнейших аэропортов США из-за технического сбоя

Американская авиакомпания United Airlines приостановила вылеты своих рейсов из ключевых американских аэропортов из-за технического сбоя. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело запрет на вылеты для рейсов перевозчика в аэропортах Чикаго, Денвера, Хьюстона, Ньюарка и Сан-Франциско.

«Из-за технической проблемы мы задерживаем вылет рейсов United Airlines в аэропортах отправления,— говорится в заявлении авиакомпании. — Ожидаются новые задержки рейсов, пока мы решаем эту проблему».

Пассажиры рейса в Вашингтоне сообщили, что пилот предупредил их о задержке, заявив, что сбой влияет на все рейсы. В соцсетях появились сообщения, что пилоты столкнулись со сбоями в системе расчета веса и балансировки самолетов.

Авиакомпания United Airlines входит в тройку крупнейших авиаперевозчиков мира. В 2024 году она выполняла в среднем 4340 рейсов в день и перевезла почти 174 млн пассажиров. Выручка в прошлом году составила $14,7 млрд.