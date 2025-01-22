United Airlines и easyJet опубликовали квартальные результаты

Авиакомпания United Airlines (UAL), входящая в тройку крупнейших авиаперевозчиков мира, сообщила, что по итогам четвертого квартала 2024 года доход на одну акцию составил $3,26. Выше прогнозов оказалась и выручка, выросшая в годовом выражении на 7,8% и составившая $14,7 млрд.

Как указывает UAL, вклад в рост показателей внесли устойчивый спрос на более дорогие места, например в бизнес-классе, в целом спрос на международные авиаперелеты и популярность программ лояльности. За последние 12 месяцев акции UAL выросли на 180%. Сегодня, 22 января, акции компании растут на 3,6%. По оценкам главы UAL Эда Бастиана, 2025-й может стать «лучшим финансовым годом в истории» авиакомпании.

Позитивным стал завершившийся 31 декабря первый квартал 2025 финансового года и для британского лоукостера easyJet, который сократил убытки на 52% в годовом выражении, до £61 млн, и перевез на 7% больше пассажиров — 21,2 млн. Выручка easyJet выросла на 13%, до £2,04 млрд. Прибыль подразделения easyJet Holidays, продающего пакетные туры, увеличилась почти на 40%, до £43 млн.

Финансовые показатели авиаперевозчика традиционно несколько ниже зимой, поэтому в easyJet рассчитывают на третий и четвертый кварталы с пасхальными праздниками и летними отпусками. Акции перевозчика реагируют на отчетность падением на 3,5% в ожидании слабого второго квартала, и до сих пор ценные бумаги easyJet торгуются на 60% ниже своей стоимости до начала пандемии.

Алена Миклашевская