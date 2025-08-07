Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске отражают атаку БЭК

В Новороссийске включили сирены. В городе идет отражение атаки безэкипажных катеров (БЭК), сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Мэр напомнил жителям о запрете на съемку и публикацию материалов, связанных с работой военных, оперативных и специальных служб.

Набережная города перекрыта. Жителям первой береговой линии советуют укрыться в комнатах без окон и избегать открытых пространств рядом с морем.

Лия Пацан

Новости компаний Все