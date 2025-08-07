Мэр Новороссийска предупредил жителей об угрозе применения безэкипажных катеров

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко предупредил жителей о возможной угрозе из-за безэкипажных катеров. В своем Telegram-канале он призвал горожан срочно покинуть набережную и пляжи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / nvrskadm Фото: https: / t.me / nvrskadm

В связи с этим, движение транспорта перекрыто от улицы Исаева до улицы Суворовской. Прогулки по набережной также запрещены.

Андрей Кравченко напомнил жителям первой береговой линии о действиях при сиренах: необходимо укрыться в помещениях без окон, таких как коридоры, ванные, туалеты или кладовые. Он подчеркнул, что важно избегать открытых пространств у моря.

Лия Пацан