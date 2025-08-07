В Новороссийске перекрыли набережную из-за угрозы атаки БЭК

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко предупредил горожан об угрозе применения безэкипажных катеров (БЭК) и призвал покинуть набережную и пляжи. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Движение транспорта перекрыто в районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской. Прогулки по набережной запрещены.

Андрей Кравченко напомнил жителям первой береговой линии, что в случае включения сирен — сигнала «Внимание всем», необходимо укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете, кладовой. Также горожанам советуют не находиться на открытом пространстве около моря.

«Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями», — написал мэр.

По его словам, сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной.

Наталья Решетняк