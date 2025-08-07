Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов после заявлений Трампа

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) ненадолго поднялся выше отметки в 2,8 тыс. пунктов после того, как президент США Дональд Трамп назвал продуктивной встречу своего спецпредставителя Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «БКС Экспресс». В последний раз индекс достигал этого уровня 25 июля.

Среди лидеров роста оказались акции ЮГК (+4,86%), СПБ Биржи (+3,77%), «Русагро» (+2,93%) и «Россетей» (+2,8%). Позднее рост замедлился, и индекс вновь опустился ниже 2,8 тыс. пунктов.

Встреча Путина и Уиткоффа состоялась 6 августа, Москва и Вашингтон дали позитивную оценку ее итогам. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что президенты стран могут созвониться в ближайшие дни, возможность личной встречи также сохраняется.

