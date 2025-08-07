Глава РФПИ Дмитриев заявил о «позитивных силах» после встречи Путина и Уиткоффа

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о положительной динамике в отношениях между Россией и США после встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф (справа) и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев

Фото: пресс-служба президента РФ Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф (справа) и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев

Фото: пресс-служба президента РФ

«Прогресс есть, и позитивные силы преобладают»,— написал он в соцсети Х.

6 августа прошла встреча Владимира Путина и спецпосланника президента Стива Уиткоффа. И Москва, и Вашингтон позитивно оценили итоги встречи. Bild, со ссылкой на источники, сообщило, что президент США Дональд Трамп назвал встречу «более продуктивной, чем ожидалось». Позднее он созвонился с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

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