В Ярославской области выросла доля нормативных дорог

В Ярославской области в 2025 году отремонтируют свыше 400 км дорог. Часть объектов уже завершена, что привело к росту доли дорог, которые отвечают нормативным требованиям. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Сейчас дороги ремонтируют на направлениях от Данилова до Пошехонья, от Ярославля до Любима и других. Вместе с тем в 2025 году делается акцент на местных дорогах, на работы выделены соответствующие субсидии. Так, в Тутаеве уже отремонтировали дорогу на улице Терешковой.

«Согласно официальным данным Росавтодора, по состоянию на 1 января текущего года в Ярославской области более 12 тыс. км дорог местного значения. Ежегодно идет уверенный прирост объектов, которые находятся в нормативном состоянии. Сейчас таких 30%. Мы намерены значительно увеличить этот показатель за счет выделения в этом году около 4,5 млрд руб. на ремонт автомобильных дорог в муниципальных округах. Из 267 км дорог федерального значения в нормативном состоянии сейчас 62,7%. На опорной дорожной сети этот показатель составляет 68,8%»,— привел статистику зампред областного правительства и министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко.

Улучшается ситуация и на трассах областного и межмуниципального значения: из 3,3 тыс. км в нормативном состоянии находятся 53,7%.

«С 2022 года в Ярославской области отремонтировано более 2 тыс. км дорог регионального и местного значения. В сотрудничестве с федеральными специалистами активно решаются вопросы повышения безопасности и расширения трассы М8»,— добавил господин Душко.

Алла Чижова