Два человека погибли в поселке в Белгородской области из-за атаки дрона

В результате атаки FPV-дрона в районе поселка Уразово Валуйского округа Белгородской области погибло два мирных жителя, которые шли к автобусной остановке. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Погибшие — 18-летний парень и мужчина скончались на месте от полученных травм.

Сегодня еще два мирных жителя получили ранения при ударах дронов ВСУ по автомобилям в селе Нечаевка Белгородского района и селе Смородино Грайворонского округа.

Ульяна Ларионова