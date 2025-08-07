Бывший топ-менеджер Абрамовича запустил проект в сфере медицинского туризма

Бывший сенатор Ефим Малкин, ранее связанный с командой Романа Абрамовича, вышел на рынок медицинского туризма с проектом Marus. Его компания «Технологии медицинского туризма» (ТМТ) предлагает иностранным пациентам организацию лечения в 34 российских клиниках, включая онкологию, стоматологию и ЭКО.

Спрос на медицинские услуги в России растет: по данным экспертов, поток пациентов из-за рубежа увеличился на 10–20% за год. Если раньше основными клиентами были жители СНГ, теперь интерес проявляют и туристы с Ближнего Востока.

Мировой рынок медтуризма оценивается в $144 млрд, а российский сегмент может вырасти до $2,2–7,6 млрд при развитии инфраструктуры. Marus предлагает услуги на английском, арабском и китайском языках, что соответствует новым трендам.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Россию ждет оздоровление».