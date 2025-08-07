Россию ждет оздоровление

Выходец из команды Романа Абрамовича и экс-сенатор Ефим Малкин занялся въездным медицинским туризмом. Основанная им компания начала работу под брендом Marus. Интерес иностранцев к медицинским услугам в России за год вырос на 10–20%. Если раньше основной пул пациентов составляли выходцы из постсоветских стран, то теперь к ним добавляются гости с Ближнего Востока.

Подконтрольное Ефиму Малкину ООО «Технологии медицинского туризма» (ТМТ) начало развивать бизнес в сфере въездного медицинского туризма под брендом Marus, обнаружил “Ъ”. В конце июля организация стала правообладателем товарных знаков Maruscare и Marusbeauty, а также одноименных сайтов, следует из СПАРК. На одном из них содержится информация о сотрудничестве с 34 клиниками и медицинскими организациями. Направления их деятельности — онкология, офтальмология, стоматология, репродуктивное здоровье и проч. В ТМТ “Ъ” оперативно не ответили.

Ефим Малкин до сих пор не был известен на рынках медицинских услуг и туризма. Предпринимателя считают выходцем из команды Романа Абрамовича. В 1990-е годы он возглавлял отдел по работе с потребителями «Сибнефти», с 2001 по 2015 год был членом Совета федерации от Чукотского автономного округа. По данным Forbes, в 2013 году задекларировал самый большой доход среди сенаторов — 981,55 млн руб.

Впоследствии господин Малкин пробовал себя в агробизнесе. Он, в частности, владел долями в крупном производителе мяса птицы, колбас, полуфабрикатов и мясных изделий «Продо», а также в уже не существующей компании «Дальнее». Последней принадлежало 50% сахалинской рыбопромышленной компании «Поронай». В июле 2022 года этот пакет перешел другому совладельцу — ЗАО «Остров Сахалин», бенефициаром которого считается экс-сенатор от Сахалинской области Александр Верховский.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения, октябрь 2023 года, на встрече с коллегами из Конго: «Сегодня медицинские организации выглядят достойно, это дворцы здравоохранения».

ООО ТМТ зарегистрировано в конце 2024 года. Компания позиционируется как международный стартап: у нее два представительства, в Москве и Дубае. Деятельность сводится к обеспечению взаимодействия зарубежных пациентов с медицинскими учреждениями в России. Стоимость услуг варьируется от $99 до $749 в зависимости от формата сопровождения. Это может быть как просто подбор врача и организация консультации, так и различные варианты организации поездки. Сервис консультирует пациентов на английском, китайском и арабском языках.

Мировой рынок медицинского туризма растет. Аналитики «Яков и партнеры» ранее подсчитали, что его среднегодовой темп роста до 2032 года составит 12%. В 2024 году оборот этого сегмента туррынка оценивался в $144 млрд. За прошлый год в России показатель, по оценкам аналитиков, достиг $1 млрд против $730 млн в 2022 году. Обновление стратегии развития медицинского туризма, согласно выводам исследования предусматривающее снятие языковых барьеров при общении с пациентами и продвижение услуг, могло способствовать увеличению оборота российского рынка медтуризма до $2,2–7,6 млрд к 2030 году.

Сейчас около 97% приезжающих в РФ за медуслугами — граждане постсоветских стран, отмечают в «Яков и партнеры».

Руководитель направления медтуризма ГК «Медскан» Ирина Заломнова рассказала, что в этом году спрос на услуги со стороны иностранных пациентов вырос на 10–20% год к году.

Начальник службы продвижения услуг АО «Медицина» Мария Грешилова говорит, что пациенты приезжают в том числе из стран Африки и Ближнего Востока. Увеличение интереса граждан этих стран к лечению в РФ госпожа Заломнова связывает с развитием связей с российской системой здравоохранения, появлением в стране клиник международного уровня. Интуристы приезжают в Россию в основном для диагностики онкозаболеваний, лечения ЛОР-заболеваний и проведения процедур ЭКО, добавляет эксперт.

Ирина Заломнова говорит, что 40–50% зарубежных пациентов приезжают в клиники благодаря усилиям медицинских и туристических агентств. «Высокая доля обусловлена отсутствием централизованной маркетинговой кампании по въездному медицинскому туризму»,— поясняет она. Мария Грешилова считает, что большую роль играют медицинские посредники и партнерские клиники за рубежом.

Александра Мерцалова, Виктория Колганова, Анатолий Костырев