Четверо подростков пострадали при ударе дрона в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Октябрьский дрон сдетонировал вблизи коммерческого объекта. Четверо подростков получили ранения.

Как уточнил Вячеслав Гладков в Telegram-канале, 17-летний парень и три девушки в возрасте 15, 16 и 17 лет получили баротравмы. Врачи оказали медицинскую помощь на месте происшествия, от госпитализации подростки отказались. Губернатор также добавил, что родителей несовершеннолетних проинформировали о детонации дрона и состоянии здоровья их детей.