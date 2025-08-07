Экспорт российской рыбы вырос на 13% за семь месяцев

Экспорт рыбы и морепродуктов из России в январе–июле 2024 года увеличился на 13% в денежном выражении, достигнув $3,1 млрд, сообщает аналитический центр «Агроэкспорт». Рост связан с увеличением добычи на Дальнем Востоке и расширением географии поставок.

Основными покупателями стали Китай, Южная Корея, Нидерланды, Норвегия и Япония. Особенно выросли поставки крабов — на 32% в натуральном выражении. Однако участники рынка сомневаются в устойчивости тренда: санкции и логистические ограничения сохраняются.

В Росрыболовстве отмечают рост экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, включая филе и консервы, благодаря программе инвестквот. Рентабельность отрасли за первый квартал выросла до 47%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Рыба помахала хвостом».