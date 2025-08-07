Рыба помахала хвостом

Экспорт российских рыбы и морепродуктов за первые семь месяцев года вырос на 13% в денежном выражении, превысив $3 млрд. Увеличение отгрузок наблюдается после затяжного спада, причиной которого послужили санкционные ограничения. Позитивные изменения объясняются ростом добычи на Дальнем Востоке и расширением географии поставок. Впрочем, участники рынка осторожны в дальнейших прогнозах: они не уверены, что зарождающаяся тенденция будет устойчивой.

Российские производители в январе—июле отправили на экспорт 1,2 млн тонн рыбы и морепродуктов на общую сумму $3,1 млрд, что больше на 5% и 13% соответственно, посчитал аналитический центр «Агроэкспорт». По данным Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), за январь—июнь импорт рыбы и морепродуктов увеличился на 3% год к году, до 1,1 млн тонн. В денежном выражении показатель прибавил 15%, до $2,8 млрд. Это позволило отыграть прошлогоднее падение, вернувшись к значениям 2023 года, отмечают аналитики. Текущее увеличение экспорта отметили и в Росрыболовстве.

Ранее ситуация была противоположной. За весь 2024 год поставки за границу составили 1,9 млн тонн, сумма экспорта — $4,9 млрд, оценивали ранее в Росрыболовстве. Это меньше соответственно на 13,6% и 15,5% год к году. О развороте негативного тренда, по мнению участников рынка, говорить пока преждевременно. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев считает, что данные «Агроэкспорта» дезориентируют: ключевые рынки сбыта, в том числе ЕС, не показывают увеличения натуральных поставок. В АСРФ отмечают, что экспорт затрудняют различные ограничения. Перечень барьеров растет, в санкционные списки включают экспортеров, поясняют там.

Партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина отмечает, что поставки рыбы и морепродуктов за границу растут за счет увеличения вылова.

По подсчетам Рыбного союза, с начала января по 3 августа российские рыбаки добыли 3 млн тонн, что на 1,6% меньше год к году. Но, например, на Дальнем Востоке за тот же период добыча выросла на 0,8%, до 2,4 млн тонн.

Продукцию с Дальнего Востока рыбопромышленники нередко в приоритетном порядке отправляют в страны Азии из-за высокой стоимости ее доставки до центра России. По данным «Агроэкспорта», в первые семь месяцев года ключевыми покупателями российской рыбы и морепродуктов стали Китай, Южная Корея, Нидерланды, Норвегия и Япония. В Росрыболовстве также выделяют Нигерию. В общей сложности поставки идут примерно в 90 стран, география расширяется, уточнили там.

Одними из лидеров роста зарубежных поставок рыбы и морепродуктов в «Агроэкспорте» называют крабов: в натуральном выражении их импорт увеличился на 32% год к году, до 30 тыс. тонн, в денежном — на 14%, до $730 млн. В общем объеме импорта доля ракообразных существенная — 34% в стоимостном выражении, отмечают в «Агроэкспорте».

Около 52% стоимости российского экспорта в январе—июле составила мороженая рыба — минтай, треска, лосось, сардина, пикша, указывают в «Агроэкспорте».

Изменения в категории аналитики не приводят, но часть позиций могла показать снижение, в частности, за счет сокращения вылова трески. Объем ее добычи в Северном бассейне в январе—июле сократился на 31% год к году, до 123,7 тыс. тонн, следует из подсчетов Рыбного союза. На Дальнем Востоке промысел увеличился лишь на 1,5% год к году, до 83,4 тыс. тонн. Допустимые уловы атлантической трески в этом году были снижены на 25% для восстановления популяции.

На третьем месте по объему российского экспорта рыбы и морепродуктов в январе—июле оказалось рыбное филе. Но долю категории можно считать небольшой — 9%, по данным «Агроэкспорта». В Росрыболовстве обращают внимание на то, что рыбное филе, фарш, стейки, консервы — продукция с высокой добавленной стоимостью и ее поставки увеличиваются за счет реализации программы инвестквот. Развитие экспорта способствовало росту рентабельности отрасли. В Рыбном союзе со ссылкой на Росстат указывают, что в первом квартале показатель вырос в полтора раза год к году, до 47%.

