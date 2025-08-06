МВД Палестины: сброс гумпомощи в Газу вызывает разгул бандитизма и гибель людей

В Министерстве иностранных дел Палестины заявили, что сброс гуманитарной помощи на Газу с воздуха приводит к катастрофическим последствиям. Он вызывает хаос и распространение бандитизма в секторе, утверждают в ведомстве. Возле мест приземления начинаются давки, которые приводят к массовым травмам и жертвам. Порой грузы падают прямо на дома и палатки — это тоже приводит к гибели гражданских.

«Сброшенная с воздуха помощь не покрывает даже минимальных потребностей граждан на фоне усиливающегося голода и представляет собой каплю в море гуманитарных нужд нашего народа в Газе»,— указано в заявлении МВД.

Ведомство призвало открыть наземные КПП и обеспечить ежедневную доставку достаточного количества помощи и продовольствия. «Мы призываем все страны, участвующие в сбросе такой помощи, пересмотреть эту смертоносную практику и срочно принять решение о ее прекращении»,— заявили в министерстве.

ЦАХАЛ возобновил воздушную доставку гуманитарной помощи в Газу 27 июля. Сейчас, по данным гуманитарных организаций, от массового голода в секторе страдают 2,2 млн жителей. Власти Израиля называют эти заявления несправедливыми.