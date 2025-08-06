Пять человек ранены в ходе стрельбы на военной базе в США

Пять военнослужащих получили ранения в ходе стрельбы на военной базе Форт-Стюарт в штате Джорджия в США. Первые сообщения о стрельбе в расположении 2-й бронетанковой бригады появились в 10:56 по местному времени (17:56 по Москве).

Как пишут американские СМИ, к 11:35 подозреваемый был задержан. Пострадавшие были отправлены в больницу. После начала стрельбы территория военной базы была закрыта. Другие подробности пока не сообщаются.

Форт-Стюарт — одна из крупнейших военных баз на юге США, на ней размещено более 10 тыс. военнослужащих, гражданских сотрудников и членов их семей.

Яна Рождественская