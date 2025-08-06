В Белом доме заявили о желании России продолжать контакты с США

Администрация президента США Дональда Трампа после встречи спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным убедилась в намерении РФ продолжать контакты с Соединенными Штатами. Об этом заявил представитель Белого дома, выступая в непубличном качестве, передает The New York Times.

Собеседник охарактеризовал встречу Владимира Путин и Стива Уиткоффа как позитивную. По его словам, график Дональда Трампа после этих переговоров не изменился, и ожидается, что вторичные санкции США против России будут введены в эту пятницу, 8 августа.

Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа прошла днем 6 августа в Кремле. Она длилась около трех часов. Помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что во время встречи господин Путин передал американской стороне «некоторые сигналы» по урегулированию конфликта на Украине.