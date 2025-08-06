В Туапсинском районе снова прогнозируют подъемы рек из-за ливней

На 6, 7 и 8 августа в Туапсинском районе Кубани объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируют сильные дожди, ливни с грозами, градом и порывами ветра до 25 м/с, сообщается в в Telegram-канале администрации округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На реках ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Жителей призвали не находиться в зонах возможных подтоплений — у рек, в горах и лесах.

Ранее, 3 августа, в районе уже зафиксировали ЧС. Выпала двухмесячная норма осадков, подтопило около семи населенных пунктов. В зоне паводка оказались порядка 400 домов и 11 социально значимых объектов.

Анна Гречко