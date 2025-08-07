Сатья, «Дамочки» и ночной стендап

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье горожане и гости краевой столицы смогут послушать живую музыку, посмотреть спектакль по рассказам Аркадия Аверченко, побывать на стендап-шоу и оценить свежие киноновинки.

Какие концерты посетить

8 августа в 19:00 в «ДК Железнодорожников» выступит оркестр CAGMO с программой «Симфония Ведьмак при свечах». В исполнении струнного ансамбля с вокалом прозвучат композиции из игры «Ведьмак 3: дикая охота», представленные в этнославянских аранжировках и атмосферной постановке при свечах. Организаторы обещают погружение в мир мрачной фэнтези через музыку и визуальные образы.

Стоимость билетов — от 2800 руб. (6+)

8 августа в 19:00 в Sgt. Pepper’s Bar пройдет концерт группы Neverlove. Музыканты исполнят собственные хиты в необычном звучании, после концерта состоится неформальное общение.

Стоимость билетов — от 1000 руб.(18+)

8 августа в 20:00 в Standup Bar Krasnodar состоится сольное стендап-шоу Маргариты Родиной — участницы телепроекта «Женский стендап» на ТНТ. Артистка предложит зрителям живой и остроумный диалог о взрослении, самоиронии и жизни после сорока. Формат вечера предполагает посадку за столиками с возможностью заказать еду и напитки.

Стоимость билетов — около 2000 руб. (18+)

8 августа в 22:00 в клубе «Архитектор» выступит электронный проект Lilova — музыкальный дуэт родом с Урала. Их звучание сочетает элементы downtempo, organic house, deep и electronica, а вдохновение артисты черпают в русском фольклоре и природе. Концерт пройдет в формате вечеринки, а пространство оформят с акцентом на свет и звук.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (18+)

9 августа в 18:00 в концертном зале «Порт 219» состоится выступление проекта Muz Bit Unlock. Организаторы анонсируют вечер живой поп-музыки с акцентом на современные аранжировки и драйвовую подачу. С хедлайнерским сетом выступит главный адепт фешенебельного инди-попа — Владимир Золотухин (ZOLOTO). Участники проекта регулярно выступают на тематических фестивалях и клубных площадках Юга России.

Стоимость входных билетов — от 1900 руб. (18+)

9 августа в 18:00 в Standup Bar Krasnodar пройдет вечер стендап-комедии «7 комиков». Зрителей ждет микс из свежих текстов, импровизаций и фирменной подачи от местных и приезжих комиков.

Стоимость входных билетов — от 600 руб. (18+)

9 августа в 22:00 в баре «Ринго» состоится ночной стендап. Формат мероприятия — «открытый микрофон» с участием молодых резидентов клубной сцены. Атмосфера непринужденная, выступления часто сопровождаются импровизацией и вовлечением зрителей.

Стоимость входа — от 400 руб. (18+)

9 августа в 23:00 в пространстве «Фабрика» состоится выступление проекта Broosnica. Впервые в Краснодаре прозвучат все треки из первых двух альбомов — Russian Ecstasy и Just Trying To Tell Ya. Вечер начнется с атмосферного lo-fi-сета, а ближе к полуночи мероприятие перейдет в полноценный рейв с классическим звучанием на скорости 140–180 BPM.

Стоимость входного билета — от 500 руб. (18+)

10 августа в 18:00 в баре «Ринго» пройдет вечер «Открытый микрофон». На сцену выйдут как опытные комики, тестирующие новый материал, так и новички, у которых будет по три минуты для дебюта. Мероприятие проходит в сопровождении еды и напитков. Атмосфера — камерная.

Стоимость билетов — от 200 руб. (18+)

10 августа в 19:00 в каснодарском «Дворце культуры железнодорожников» состоится лекция-шоу Сатьи — популярного блогера и автора книг по отношениям. Как сообщают организаторы, формат мероприятия представляет собой «психологический стендап», в ходе которого затрагиваются темы брака, детей, работы, финансов и личных границ.

Стоимость билетов — от 7000 руб. (18+)

10 августа в 21:00 в баре «Оборотень» состоится шоу «Южная импровизация». Это регулярный проект команды кубанских импровизаторов, которые строят юмористические сценки на ходу — по темам и ситуациям, заданным из зала. Формат предполагает плотное взаимодействие со зрителями.

Стоимость входа — от 500 руб. (18+)

Какие спектакли посмотреть

8 августа в 19:00 в Театре драмы имени Горького даст сольный концерт поэтесса Анна Егоян. Артистка представит авторские композиции в сопровождении живого звучания рояля — за инструментом будет композитор Эдуард Назаров. Виртуозное исполнение создаст особое музыкальное пространство.

Стоимость входных билетов — от 2000 руб. (16+)

8 августа в 20:00 на сцене частного театра «Мой» покажут спектакль «Дамочки», созданный по рассказам Аркадия Аверченко. Постановка представляет из себя — легкий сатирический этюд в духе начала XX века, наполненный игровыми эпизодами, гротеском и актерской пластикой. В спектакле исследуется природа женской эксцентричности и бытовой абсурд глазами классика юмористической прозы.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

8 и 10 августа в 20:00 в «Доме Акритаса» покажут иммерсивный спектакль «Айседора и Есенин». Постановка в историческом особняке, наполненном антикварной мебелью и духом эпохи, объединяет элементы театра и перформанса: зрители становятся участниками светской вечеринки 1921 года, разворачивающейся вокруг любви Айседоры Дункан и Сергея Есенина. Артисты играют в непосредственной близости к публике, стирая границы между сценой и залом.

Стоимость входа — от 2500 руб. (16+)

9 августа в 18:00 в «ДК Железнодорожников» пройдет детское шоу «Синий трактор» Московского театра ростовых кукол. Премьера — это музыкальноинтерактивное представление, где зрители всех возрастов вовлекаются в действие на сцене и в зале. Действие происходит в компании любимых персонажей («Синий трактор», Кукутики), с песнями, танцами и веселыми играми, не требующими сидячего формата.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (0+)

10 августа в 12:00 в театре Veritas на южной сцене будет показан спектакль «Маленький принц» — музыкально-философская интерпретация классической повести Экзюпери. Постановка предназначена для зрителей с детьми.

Стоимость билетов — от 900 руб. (0+)

10 августа в 19:00 в Театре драмы имени Горького на основной сцене покажут трагикомедию «Папа» Флориана Зеллера. В главных ролях — Сергей Маковецкий и Марина Александрова. Пьеса исследует тему памяти и зависимости через призму семейных отношений и смутного восприятия реальности стареющего героя.

Стоимость билетов — от 4000 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах Краснодара показывают остросюжетный боевик «Балерина» — спин-офф киновселенной «Джон Уик». Главная героиня — балерина и киллер по совместительству Ева (Ана де Армас), которая мстит за убийство своей семьи. Режиссер Лен Уайзман, снявший «Другой мир», пригласил к участию в проекте Киану Ривза, Иэна Макшейна и Лэнса Реддика. Действие разворачивается между третьей и четвертой частями «Уика» и наполнено фирменным визуальным стилем и динамичными схватками.

Сеансы проходят в «Каро 8 Галерея» (19:50), «Монитор СБС» (21:30), «Монитор Красная площадь» (20:10), а также в «Формула Кино Oz» (19:20, 20:40, 23:00).

Стоимость билетов — от 390 руб. (18+).

Еще одна премьера августа — «Жизнь Чака» — фантастическая драма Майка Флэнагана («Призраки дома на холме»), снятая по рассказу Стивена Кинга. В мире Чака начинают происходить странности: все вокруг рушится, но повсюду всплывают благодарности ему. Кто этот человек — обычный работник офиса или центральная фигура для всей вселенной? Фильм размышляет о смерти, любви, воспоминаниях и о том, как одна жизнь может изменить все.

Картину можно посмотреть в «Каро 8 Галерея».

Стоимость билетов — от 390 руб. (18+).

В кинотеатрах «Каро 8 Галерея», «Формула Кино Oz» и «Монитор» продолжается показ комедии «Материалистка». Главная героиня — профессиональный брачный агент Люси — уверена, что знает о любви все, мастерски сводя пары, но сама остается убежденной холостячкой. Ее жизнь меняется, когда за ней начинают ухаживать обаятельный миллионер Гарри и бывший бойфренд Джон. Фильм показывает, что настоящие чувства невозможно просчитать никакими формулами.

Стоимость билетов — от 350 руб. (18+).

Куда сходить еще

8 августа в 20:00 в баре «Ринго» пройдет шоу Please, Stand-up, где опытные комики представят свои лучшие шутки и зарядят зал хорошим настроением.

Входной билет — от 600 руб. (16+)

8 августа в 22:00 на той же площадке состоится импровизационное шоу «Не совсем стендап», основанное на общении со зрителями. Три комика будут шутить на темы, предложенные аудиторией.

Стоимость входа — 400 руб. (16+)

