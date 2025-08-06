Бразилия запросила консультацию в ВТО по тарифам США

Власти Бразилии направили запрос на консультацию во Всемирной торговой организации. Как пишет газета Folha de S.Paulo, страна обратилась в организацию из-за введения тарифов президентом США Дональдом Трампом. Бразильские власти считают, что «пошлины не соответствуют ряду обязательств в рамках ВТО».

30 июля господин Трамп подписал указ, согласно которому пошлины на продукцию из Бразилии составят 50%. При этом президент США составил список из 700 исключений в стратегически важных секторах. В их число входят авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.

О намерении ввести 50-процентные пошлины на бразильские товары господин Трамп объявил в начале июля. Как следует из его письма президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, основной причиной стало недовольство американского президента судебным процессом над экс-президентом Бразилии Жаиром Болсонару. 5 августа его отправили к домашнему аресту из-за нарушения запрета пользоваться соцсетями.

Подробнее читаете в материале «Ъ» «Жаира Болсонару оставили без права переписки».