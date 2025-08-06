Дар обязали вернуть

Апелляционный суд рассмотрит жалобу минсельхоза Ставропольского края на решение суда первой инстанции о выплате 174 млн руб. субсидий тепличному хозяйству «Солнечный дар». Министерство отклонило заявку компании, указав на задолженность фирмы перед РФ в размере 470 млн руб. Однако Арбитражный суд региона обязал ведомство выплатить субсидию, так как указанный долг числится за самим минсельхозом, а не за тепличным комплексом. Юристы полагают, что шансы министерства на успешное обжалование дела в апелляции выглядят ограниченными.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комплекс «Солнечный дар» ежегодно выращивает более 62 тыс. т овощей

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Комплекс «Солнечный дар» ежегодно выращивает более 62 тыс. т овощей

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд принял жалобу министерства сельского хозяйства Ставрополья на решение краевого Арбитражного суда, который ранее обязал ведомство выплатить тепличному хозяйству «Солнечный дар» субсидии в размере 174,7 млн руб. Речь идет о средствах на возмещение процентов по инвестиционным кредитам в АПК.

Министерство обратилось с ходатайством о восстановлении пропущенного процессуального срока 14 июля, ссылаясь на позднее размещение текста судебного акта на сайте арбитража. Следующее заседание по делу назначено на 1 сентября.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Солнечный дар» зарегистрировано в станице Новотроицкая Ставропольского края в 2015 году. Основной вид деятельности — выращивание овощей защищенного грунта. Компания входит в состав агропромышленного холдинга ООО «Эко-Культура», учредитель — Александр Рудаков. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка за 2024 год составила 7,7 млрд руб., убыток — 235,1 млн руб.

Как следует из материалов дела, ООО «Солнечный дар» обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с требованием признать незаконным отказ регионального минсельхоза в предоставлении господдержки. В июле 2024 года министерство объявило отбор на получение субсидий для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в АПК. Заявки принимались при общем объеме распределяемых средств 120,5 млн руб.

Тепличный комплекс «Солнечный дар» — одно из крупных тепличных хозяйств закрытого грунта в России. Предприятие специализируется на круглогодичном производстве овощей. Производственные площади расположены в Ставропольском крае и составляют 121,1 га, на которых ежегодно выращивается более 62 тыс. т овощей. На предприятии работают более 2,5 тыс. сотрудников.

Компания «Солнечный дар» подала документы с запросом на финансирование в размере 174,7 млн руб. Ведомство признало отбор несостоявшимся и отклонило заявку. Причиной отказа в предоставлении субсидий стала просроченная задолженность «Солнечного дара» по возврату в бюджет РФ 470,6 млн руб. Однако суд установил, что при автоматической проверке в системе «Электронный бюджет» у организации на тот момент отсутствовала просроченная задолженность перед бюджетной системой России.

Вменяемая компании задолженность была связана с субсидиями, которые ООО «Солнечный дар» получало в 2021–2022 годах по соглашениям с министерством на возмещение процентов по инвестиционному кредиту от 10 ноября 2016 года. По итогам внеплановой проверки управление Федерального казначейства 17 января 2024 года признало выдачу этих средств незаконной и потребовало от министерства вернуть 315,5 млн руб. в федеральный бюджет до 1 ноября.

Кроме того, прокуратура Ставропольского края вынесла представление министерству с требованием обеспечить возврат 155 млн руб. в региональный бюджет. Общая сумма требований составила 470,6 млн руб. Таким образом, представления казначейства и прокуратуры вынесены в отношении министерства, а не компании, говорится в решении суда.

Выводы о неправомерном предоставлении компании «Солнечный дар» субсидий в размере 470,6 млн руб. незаконны и не могут иметь правовых последствий ни для министерства, ни для организации, решил суд первой инстанции.

«Ъ-Кавказ» не удалось получить комментарии представителей предприятия «Солнечный дар»: ответ на запрос издания не был предоставлен.

Адвокат из «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле считает, что решение Арбитражного суда Ставропольского края основывается на четкой правовой позиции, которая полностью соответствует действующему законодательству и сложившейся судебной практике. В этой связи, по словам юриста, шансы минсельхоза на успешное обжалование в апелляции выглядят крайне ограниченными.

«Даже если апелляционная жалоба будет принята к рассмотрению после восстановления срока, скорее всего, решение суда первой инстанции останется без изменения. Апелляционные суды традиционно сосредотачиваются на проверке правильности применения норм материального права и полноты исследования обстоятельств дела. В данном случае оба эти критерия соблюдены»,— говорит господин Шицле.

Тат Гаспарян