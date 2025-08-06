Вдова Гришина заявила, что экспертиза не нашла у него признаков опьянения

Судебно-медицинская экспертиза не нашла у погибшего комментатора Александра Гришина признаков алкогольного опьянения. Об этом сообщила его вдова в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cska.ru Фото: cska.ru

Супруга Гришина подчеркнула, что ранее СМИ распространили «просто непроверенные, лживые факты о гибели, о причинах и обстоятельствах гибели» Александра Гришина сведения. «Вы не узнали о реальных документах, о судебно-медицинской экспертизе, которая у меня на руках, где указано, что нет алкогольного опьянения. И знаете, что я хочу сказать? Я тоже журналист. И вы позоритесь, потому что вы не думаете о том, что надо проверять факты документально. Вы не думаете о том, что вырастет наш ребенок и потом будет читать? "Благодарность" вам»,— говорится в ее посте в социальных сетях.

5 августа на станции «Битца» в Московской области Александра Гришина сбил электропоезд в момент перехода железнодорожных путей в неположенном месте. Ему было 47 лет. Позднее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в момент гибели комментатор находился в алкогольном опьянении.

Арнольд Кабанов