В Гане двое министров погибли при крушении военного вертолета

В Гане министр обороны Эдвард Омане Боама и министр окружающей среды, науки и технологий Ибрагим Муртала Мухаммед погибли при крушении военного вертолета. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительство страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ghanaweb.com Фото: ghanaweb.com

Помимо министров, на борту вертолета ганских ВВС находились еще три должностных лица и три члена экипажа, все они погибли. Авиакатастрофа произошла в регионе Ашанти.

«Президент и правительство выражают соболезнования семьям наших товарищей и военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга»,— сказал глава администрации ганского президента Джулиус Дебра.

Ранее, по данным Reuters, вооруженные силы Ганы сообщали об утрате радиолокационного контакта с вертолетом Z9.