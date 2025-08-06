Харлашкин: Трассировка КАД-2 не должна проходить по жилмассивам, озерам и ООПТ

Заместитель председателя правительства Ленобласти Сергей Харлашкин заявил, что регион ведет консультации с Росавтодором по трассировке Кольцевой автодороги, сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Харлашкин подчеркнул, что существующий максимальный трафик фиксируют в восточной части петербургской агломерации. Это новостройки Мурино, Бугров, Кудрово, Нового Девяткино и Янино.

«Администрацией разработаны проекты автомобильного обхода Мурино и реконструкции трассы Кузьмолово—Юкки с примыканиями к КАД, эффект от которых почувствуют ежедневно тысячи автомобилистов»,— сказал зампред правительства Ленобласти.

Что касается второго этапа КАД-2, то он вызывает больше всего вопросов. Харлашкин попросил приоритетной федеральной поддержки на проект, который будет реализован в течение 10-15 лет.

Он добавил, что трассировка нуждается в доработке: необходимо максимально обойти жилые массивы, озера и особо охраняемые природные территории (ООПТ).

Подробнее читайте в материале «Ъ-СПб» «Второстепенная дорога».

Андрей Маркелов