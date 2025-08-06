Трамп подтвердил наличие угрозы нацбезопасности США со стороны России

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ «О мерах в ответ на угрозы со стороны правительства РФ в адрес США», которым продлил режим чрезвычайного положения в США и ввел дополнительные 25-процентные пошлины против индийских товаров. В тексте этого указа говорится, что действия и политика российских властей «продолжают представлять необычайную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Я получил дополнительную информацию от различных высокопоставленных должностных лиц, среди прочего, о действиях правительства РФ в отношении кризиса на Украине. Рассмотрев эту дополнительную информацию, я, среди прочего, пришел к выводу, что чрезвычайное положение в стране, описанное в Указе президента 14066, продолжается и что действия и политика правительства Российской Федерации продолжают представлять необычайную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике США»,— говорится в тексте указа.

Чрезвычайное положение в США в связи с угрозой нацбезопасности от действий российских властей было объявлено 15 апреля 2021 года в указе 14024. Указ позволил администрации Джо Байдена ввести санкции против российских частных и юридических лиц и впоследствии стал ключевым правовым механизмом санкций против России. 8 марта 2022 года на фоне российской военной операции на Украине был выпущен указ 14066 о расширении масштабов ЧП. В 2023-м господин Байден продлил этот санкционный режим.

Анастасия Домбицкая