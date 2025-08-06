Glencore закончил первое полугодие с убытком в €655 млн

В первом полугодии прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) швейцарского сырьевого трейдера Glencore упала на 14%, до €5,4 млрд. Чистый убыток компании составил €655 млн — против убытка €233 млн годом ранее. Выручка осталась примерно на уровне первого квартала 2024 года, составив 117,4 млрд.

Для металлургического подразделения Glencore первое полугодие оказалось очень удачным — его операционная прибыль выросла почти на треть, достигнув рекордных $1,6 млрд. Подразделение, занимающееся нефтью, газом и углем, напротив, показало очень плохой результат: его операционная прибыль составила $40 млн, сократившись в восемь раз в сравнении с 2024 годом и почти в 25 раз в сравнении с рекордным показателем первого полугодия 2022 года.

Также при публикации отчетности Glencore сообщила, что решила не переносить листинг своих акций с Лондонской биржи в США. О такой возможности сообщалось ранее в этом году.

После публикации отчетности акции Glencore снизились на 4,4%. За последний год акции компании подешевели почти на 20%.

Яна Рождественская