«Сбер» стал лидером по объему инвестиций в интернет-рекламу за первое полугодие

За первое полугодие «Сбер» вложил в интернет-рекламу 9,5 млрд руб. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Он занимает первое место среди компаний по инвестициям в этот сегмент, следует из данных Digital Budget, с которыми ознакомился «Ъ».

Второе место по вложениям в рекламу занимаетет Ozon. Его инвестиции выросли на 58%, до 3,6 млрд руб. На третьем и четвертом месте — букмекерская компания Fonbet и X5 Group (входят «Пятерочка», «Перекресток» и др.). Больше всех сократила траты на рекламу букмекерская компания «Лига ставок» — на 34%.

Подробнее о результатах исследования читайте в материале «Ъ» «Бюджеты зашли в сеть».