Инвестиции в интернет-рекламу в России выросли на 5% за первое полугодие

Объем инвестиций в интернет-рекламу показал рост в 5% за первое полугодие 2025 года, свидетельствуют данные Digital Budget, с которыми ознакомился «Ъ». Лидером по затратам стал «Сбер» с 9,5 млрд руб. (+7%). На втором месте — Ozon, увеличивший вложения на 58%, до 3,6 млрд руб. Третье и четвертое места заняли Fonbet и X5 Group («Пятерочка», «Перекресток»).

Некоторые компании, напротив, сократили вложения в интернет-рекламу. «Лига ставок» уменьшила инвестиции на 34%, «Яндекс» — на 20% (до 2,3 млрд руб.), «М.Видео-Эльдорадо» — на 17% (до 1,8 млрд руб.). Топ-20 рейтинга нарастили расходы на 8%, на их долю приходится 31% всех digital-инвестиций.

В Digital Budget уточнили, что исследование охватывало только внешнее привлечение трафика. Учитывались расходы на баннеры (+23%), контекст (+11%), онлайн-видео (OLV, -18%) и соцсети (-15%). Финансовый сектор (10% рынка) показал нулевой рост, что указывает на заморозку бюджетов.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Бюджеты зашли в сеть».