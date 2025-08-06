ЦИК аннулировал мандат Додика и постановил провести досрочные выборы в энтитете

Центральный избирательный комитет (ЦИК) Боснии и Герцеговины аннулировал мандат главы Республики Сербской Милорада Додика и постановил провести досрочные выборы в энтитете. Об этом сообщает газета Dnevni Avaz. Решение вступит в силу по истечении срока на апелляционное обжалование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины действовала по решению суда Боснии и Герцеговины и в соответствии с законом "О выборах" лишила мандата президента Республики Сербской Милорада Додика,— сообщает Dnevni Avaz. — Решение было принято единогласно всеми членами ЦИК».

Решение о лишении Милорада Додика мандата вступит в силу по истечении срока на апелляционное обжалование. В течение 90 последующих дней ожидается проведение досрочных выборов главы энтитета.

Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Милорада Додика виновным в неисполнении решений не утвержденного ООН «высокого представителя по Боснии и Герцеговине» Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу, обвинив в подрыве конституционного порядка в Боснии и Герцеговине. Милорад Додик назвал свой приговор ударом по Республике Сербской и заявил, что не допустит досрочных президентских выборов в энтитете.

Республика Сербская — государственное образование в составе Боснии и Герцеговины, которая в свою очередь находится под фактическим внешним управлением по Дейтонскому мирному соглашению. В рамках него была создана должность Верховного представителя, которую с августа 2021 года занимает Кристиан Шмидт. Милорад Додик был переизбран на пост президента Республики Сербской в 2022 году.

Подробности — в материале «Ъ» «Президент Республики Сербской будет сопротивляться».

Анастасия Домбицкая