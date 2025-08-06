Умер заслуженный тренер России по велоспорту Валентин Любовицкий

Пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) сообщила о смерти заслуженного тренера Валентина Любовицкого. Ему было 86 лет.

Фото: Федерация велосипедного спорта России

Причины смерти не уточняются. Похороны Любовицкого пройдут 9 августа.

Валентин Любовицкий был тренером велогонщицы Дарьи Шмелевой — четырехкратной чемпионки мира и двукратного серебряного призера Олимпийских игр. Также работал с призером мировых и европейских первенств Михаилом Яковлевым. В 2013 году Любовицкому было присвоено звание заслуженного тренера России.

Таисия Орлова