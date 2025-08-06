Между Сочи и Сухумом запущено тестовое морское сообщение

Первый тестовый рейс из Сочи в столицу Абхазии Сухум начало морское пассажирское судно «Космонавт Павел Попович» типа «Комета 120М». В дальнейшем перевозчик может запустить регулярное морское сообщение между городами.

Как рассказала ТАСС директор Азово-Черноморского филиала «Росморпорта» Анна Фоменко, «Комета» набирает скорость до 35 узлов в час (65 км/ч). Расстояние между Сочи и Сухумом судно преодолевает за 2,5 часа.

На тестовом рейсе были заняты 95% мест. Всего их на судне 120. «Российская газета» в июле писала, что стоимость билета на «Комету» составляет 6,5 тыс. руб.