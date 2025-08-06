В Пулково произошел сбой багажной системы

Петербургский аэропорт Пулково предупредил, что багаж некоторых пассажиров может не прибыть в аэропорт назначения. Там уточнили, что в течение двух часов в Пулково продолжался сбой в управлении багажной системы.

«Сегодня в период с 11:00 до 13:00 был зафиксирован технический сбой в управлении багажной системы … Сбой коснулся порядка 20 рейсов, на которые не были дозагружены отдельные места багажа»,— сообщила пресс-служба Пулково в Telegram-канале.

Пассажиров, чей багаж не прибыл в пункт назначения, попросили обращаться в службу розыска багажа в аэропорту прибытия. Пресс-служба добавила, что администрация Пулково находится в контакте с авиакомпаниями для решения проблемы.

Подробнее о ситуации в гражданской авиации — в материале «Ъ» «Сбой на взлете».