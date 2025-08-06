Инвесторы могут оценить OpenAI в $500 млрд

Компания OpenAI ведет переговоры с группой инвесторов о продаже акций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, капитализация компании в рамках этой сделки будет оценена примерно в $500 млрд — таким образом OpenAI станет самой дорогой частной технологической корпорацией в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Bloomberg сообщает, что купить акции нынешних и бывших сотрудников OpenAI на несколько миллиардов долларов планируют инвесторы, уже владеющие долей в компании, в том числе инвестфонд Thrive Capital. По данным источников, переговоры пока находятся на раннем этапе. В OpenAI и Thrive отказались комментировать эту информацию.

Если сделка состоится на описываемых условиях, капитализация OpenAI вырастет примерно на 67% в сравнении с последним раундом финансирования в апреле текущего года, в ходе которого ее оценили в $300 млрд. Такой резкий рост капитализации разработчика чат-бота ChatGPT отражает общий интерес инвесторов к искусственному интеллекту.

По данным источников, один из основных конкурентов OpenAI, американская компания Anthropic, также ведет переговоры об очередном раунде финансирования. По его итогам ее капитализация может достигнуть $170 млрд — почти втрое больше, чем в марте текущего года.

Яна Рождественская