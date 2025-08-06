В челябинском драмтеатре нашли нарушения при эксплуатации новых лифтов

Уральское управление Ростехнадзора выявило нарушения требований безопасности при эксплуатации лифтов в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова, где год назад проводили капитальный ремонт. В отношении юридического лица возбуждено административное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

Сотрудники управления Ростехнадзора провели внеплановую проверку состояния лифтов после обращения Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Выявлено девять нарушений технического регламента и правил «Об организации безопасного использования и содержания лифтов». Так, в машинном помещении лифтов не настроены ограничители скорости, и при превышении скорости движения кабин не срабатывают ловители. Кроме того, в штате нет квалифицированного персонала для своевременного обслуживания и ремонта объектов.

В отношении учреждения культуры возбуждено дело по ч. 1 ст. 9.1.1. КоАП РФ (нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2021 году в театре начался капитальный ремонт за 282,7 млн руб. Согласно конкурной документации, под обновление попал фасад здания, главная сцена внутри, фойе и другие помещения. Кроме того, необходимо было заменить пять лифтов. Капремонт завершился осенью прошлого года.

В марте этого года театр временно закрыли для зрителей из-за провисания подвесного потолка в фойе. Ситуацией заинтересовалась прокуратура. Через неделю потолок восстановили, и учреждение вернулось к полноценной работе.

Виталина Ярховска