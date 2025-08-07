УК «Современные фонды недвижимости»

Создана в 2020 году под названием «Сбер фонды недвижимости». В нее был переведен бизнес по управлению закрытыми паевыми фондами из УК «Сбербанк управление активами». В 2022 году после продажи бизнеса сторонним инвесторам компания была переименована в «Современные фонды недвижимости». Основное направление деятельности — управление имуществом инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и активами негосударственных пенсионных фондов. На середину 2025 года у компании было десять розничных ЗПИФов с 117 тыс. пайщиков. Суммарный объем активов под управлением — почти 480 млрд руб. Компания занимает около 60% рынка рыночных фондов недвижимости, включая фонды, доступные квалифицированным инвесторам. Согласно отчетности по РСБУ, по итогам первого полугодия 2025 года выручка составила 1,65 млрд руб., чистая прибыль — 0,43 млрд руб. В компании работает 321 человек.