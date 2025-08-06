В Казани стартует чемпионат России по легкой атлетике

С 7 по 10 августа в Казани пройдет чемпионат России по легкой атлетике. В турнире примут участие 700 спортсменов.

Соревнования пройдут на Центральном стадионе Казани. Спортсмены разыграют 44 комплекта наград. В турнире примут участие чемпион мира и Европы в беге с барьерами Сергей Шубенков, чемпион мира по прыжкам в высоту Данил Лысенко, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года по прыжкам в длину Елена Соколова и т.д.

Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Борис Ярышевский заявил, что чемпионат России — это «пространство для новых имен, национальной гордости и спортивной преемственности». «Не менее важно для нас — возродить и масштабировать зрительский интерес к легкой атлетике», — добавил он.

Также в рамках национального чемпионата пройдет массовый забег «Ночная Казань» на 5 и 10 км, а также шоу-забеги, в числе которых забег роботов.

Таисия Орлова