Экс-член молодежной палаты Балахны Ангелина Тюрина выдвинулась в совет депутатов

Помощник депутата заксобрания Нижегородской области Игоря Рузанкина Ангелина Тюрина, ранее исключенная из молодежной палаты Балахнинского округа, выдвинулась на выборы в местный совет депутатов второго созыва. По данным избиркома, она идет самовыдвиженцем по округу №2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: со страницы Ангелины Тюриной в соцсети Фото: со страницы Ангелины Тюриной в соцсети

Ранее госпожа Тюрина участвовала в праймериз «Единой России» по этому же округу, но проиграла директору районного ДК Ирине Мочалиной, набрав 40 голосов против 200. Действующий депутат по округу — Леонид Споров («Единая Россия»), он в праймериз не участвовал.

Как писал «Ъ-Приволжье», Ангелину Тюрину исключили из молодежной палаты после жалоб на то, что балахнинская администрация не занималась благоустройством Кубенцевского некрополя с захоронениями участников Великой Отечественной войны. Позднее из палаты вышло большинство ее членов, из-за чего ее пришлось распустить досрочно.

Галина Шамберина