В Ярославле выявили сеть подпольных покерных клубов

В Ярославле оперативники пресекли деятельность преступного сообщества, организовавшего сеть покерных клубов. Об этом сообщили в областных управлениях МВД и СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ярославской области Фото: СУ СК России по Ярославской области

По версии следствия, с начала 2022 года шестеро подозреваемых и иные лица организовывали и проводили игры в покер вне игровой зоны. В сеть входили пять игорных заведений, расположенных на территории Кировского, Ленинского и Заволжского районов.

«В ходе обысков правоохранителями изъяты игровые столы, колоды игральных карт, фишки, денежные средства в сумме порядка 2,5 млн руб. и 1700 долларов США»,— сообщили в УМВД.

Следователи возбудили дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр. Вскоре фигурантам будет предъявлено обвинение, СК намерен ходатайствовать об аресте подозреваемых.

Алла Чижова