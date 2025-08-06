Компания Марка Заводовского застроит промзону во Втузгородке Екатеринбурга

Компания, принадлежащая «Базе Девелопмент» Марка Заводовского, застроит промышленную площадку во Втузгородке Екатеринбурга. Как указано в Едином госреестре заключений, жилье будут строить в границах улиц Библиотечная — Комсомольская. Там появится четырехсекционный жилой дом переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной двухуровневой автостоянкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проектная документация и результаты инженерных изысканий получили положительное заключение негосударственной экспертизы. Застройщиком выступает СЗ «Стройкатеринбург».

Ранее администрация Екатеринбурга сообщала, что в границах ул. Библиотечной – Комсомольской – Вишневой до 2030 года планируют построить жилой комплекс общей площадью более 54 тыс. кв. м. На территории предусмотрена подземная автостоянка на 130 машино-мест и встроенный детский сад.

Мария Игнатова