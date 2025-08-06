Объем ФНБ не изменился за месяц и составил 5,9% ВВП

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составил 13,08 трлн руб., то есть 5,9 % ВВП. Такой же показатель был зафиксирован на 1 июля. Это эквивалентно $159,8 млрд, говорится в пресс-релизе Минфина.

Объем ликвидных активов эквивалентен 3,95 трлн руб. (1,8% ВВП). Месяцем ранее показатель составлял 4,13 трлн руб. Объем золота в обезличенной форме сократился с 212 т в июле до 179 т в августе. Эквивалентная сумма юаней уменьшилась с 214,8 млрд до 210,2 млрд.

В марте правительство России включило 12 новых проектов в перечень финансируемых из ФНБ и бюджетных средств. Среди них — объекты в сфере транспорта, здравоохранения, образования, культуры и природопользования.

О правилах использования накоплений — в материале «Ъ» «ФНБ откроют новый депозит».