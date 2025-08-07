Черных Екатерина Викторовна

Родилась в Москве. В 1995 году окончила экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (отделение «Экономическая кибернетика»), а также курсы «Гражданское право», «Земельное право», «Жилищное право» в Государственной юридической академии. В 2000 году окончила аспирантуру Центрального экономико-математического института РАН (Лаборатория математической экономики). В 2010 году возглавила управляющую компанию «Велес Траст». В 2017 году перешла в УК «Сбер Управление активами» на должность заместителя гендиректора по бизнесу. В 2019 году перешла на должность директора по бизнесу в «Управление фондами недвижимости». В августе 2020 года заняла пост гендиректора УК «Современные фонды недвижимости».