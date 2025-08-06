Китай заявил о переломном этапе в переговорном процессе по Украине

Процесс урегулирования украинского кризиса находится на переломном этапе, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. С такой оценкой событий на Украине он выступил в разговоре с советником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом, сообщили в пресс-службе МИД КНР.

«Стороны также обменялись мнениями по украинскому кризису»,— говорится в официальном сообщении пресс-службы китайского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров Ван И с Селсу Аморимом. Как сообщили в МИД КНР, собеседники сошлись в том, что с началом прямых переговоров России и Украины начался переломный этап в процессе урегулирования украинского кризиса.

В МИД КНР сообщили, что стороны обсудили план Китая и Бразилии по разрешению конфликта на Украине, который стороны обнародовали в мае 2024 года. Его, как утверждал МИД КНР, поддержали 26 государств. Для продвижения инициативы Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга позднее объявили о создании платформы «Друзья мира» на площадке ООН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва взаимодействует со всеми участниками процесса.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд российско-украинских прямых переговоров. 1 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что положительно оценивает прошедшие в Стамбуле переговоры, и заявил, что рассчитывает на продолжение таких встреч. На переговорах Москва предложила Киеву сформировать три группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Украина предложила провести встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа. В Кремле заявили, что саммит может состояться только по завершении экспертной работы.

Подробнее о встрече в Стамбуле — в материале «Театр одного зрителя».

Анастасия Домбицкая