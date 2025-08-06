Штраф сложился из земли и воздуха

Новосибирский суд по иску прокуратуры взыскал со свинокомплекса АО «Кудряшовское» почти 2,4 млрд руб. за загрязнение природы. В ноябре 2024 года к полутора годам в колонии-поселении был приговорен бывший директор предприятия Владимир Гавриленко. В материалах уголовного дела указывается, что руководитель свинокомплекса, желая снизить производственные затраты, поручил подчиненным перенести необеззараженные отходы животноводства на земельные участки под видом удобрений. Это, по версии следствия, привело к загрязнению рек, почв, нанесению значительного вреда растительному миру и лесному хозяйству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отходы поголовья обошлись свинокомплексу в миллиарды рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Отходы поголовья обошлись свинокомплексу в миллиарды рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Новосибирске 6 августа завершилось рассмотрение иска природоохранной прокуратуры к АО «Кудряшовское» (крупнейший в регионе свинокомплекс холдинга «Сибагро») о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов региона, по результатам разбирательства ответчик выплатит в федеральный бюджет более 1,1 млрд руб. за загрязнение реки Амба и свыше 1,2 млрд руб. в бюджет Колыванского района Новосибирской области за причинение вреда почвам.

В «Кудряшовском» «Ъ-Сибирь» сообщили, что оспорят решение, поскольку считают, что суд оставил без внимания аргументы предприятия. О каких именно доводах идет речь, в АО не уточнили.

АО «Кудряшовское» управляет в Новосибирской области свиноводческим комплексом, мясокомбинатом и комбикормовым заводом, а также землями для выращивания зерна. По данным самого предприятия, на его долю приходится около 90% от общего объема производства свинины в регионе. Компания входит в холдинг «Сибагро» (штаб-квартира — в Томске), который объединяет два десятка производственных предприятий в различных регионах России, специализируется на производстве свинины, колбасных изделий и деликатесов, куриного мяса и яйца.

Общая сумма взыскания составила около 2,4 млрд руб. Прокуратура настаивала на большей сумме — 2,9 млрд руб., рассчитав ее по результатам внеплановой проверки свинокомплекса, проведенной Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора в 2020 году. Примерно тогда же правоохранители задержали, а суд отправил в СИЗО гендиректора АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко (в последующем ему смягчили меру пресечения). Топ-менеджеру предъявили обвинение по трем «экологическим» статьям Уголовного кодекса РФ — ст. 250 (загрязнение вод), ст. 254 (порча земли) и ст. 261 (уничтожение или повреждение лесных насаждений).

В материалах следствия указывается, что директор свинокомплекса в апреле 2020 года под видом удобрения почв дал указание перенести необеззараженные отходы животноводства на земельные участки в Колыванском районе. Это привело к «загрязнению земель и поверхностных вод реки Амба вредными продуктами хозяйственной деятельности, а также уничтожению лесных насаждений и гибели водных биоресурсов».

В октябре 2023 года по уголовному делу начался судебный процесс, который затянулся более чем на год. По обвинению в порче земли и загрязнении вод истекли сроки давности, и уголовное преследование Владимира Гавриленко в этой части было прекращено. Экс-директора свинокомплекса признали виновным в уничтожении и повреждении лесных насаждений на сумму 3 млн руб. и приговорили к полутора годам в колонии-поселении. Однако наказание в виде лишения свободы было принято считать отбытым. Обвиняемому зачли время нахождения под стражей, домашним арестом, запретом определенных действий. Вину Владимир Гавриленко не признал.

Константин Воронов