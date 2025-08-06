Два человека погибли при ударе дрона в ЛНР
Двое жителей погибли и одна женщина ранена в ЛНР при атаке ВСУ на автомобиль
Беспилотник ВСУ ударил по автомобилю в городе Сватово, погибли двое мирных жителей. Об этом заявил губернатор ЛНР Леонид Пасечник.
«Два человека погибли от полученных травм на месте, пожилая женщина ранена»,— написал чиновник в Telegram-канале.
Город Сватово находится примерно в 100 км от Луганска. Накануне сообщалось о гибели трех сотрудников сватовского водоканала при атаке дрона.