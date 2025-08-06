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Коммерсантъ FM
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Два человека погибли при ударе дрона в ЛНР

Двое жителей погибли и одна женщина ранена в ЛНР при атаке ВСУ на автомобиль

Беспилотник ВСУ ударил по автомобилю в городе Сватово, погибли двое мирных жителей. Об этом заявил губернатор ЛНР Леонид Пасечник.

«Два человека погибли от полученных травм на месте, пожилая женщина ранена»,— написал чиновник в Telegram-канале.

Город Сватово находится примерно в 100 км от Луганска. Накануне сообщалось о гибели трех сотрудников сватовского водоканала при атаке дрона.

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