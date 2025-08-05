Три сотрудника сватовского водоканала погибли при ударе дрона в ЛНР

Дрон ВСУ ударил по служебному автомобилю в Сватовском муниципальном округе ЛНР. Погибли трое сотрудников муниципального унитарного предприятия «Сватовский водоканал». Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

При ударе пострадали еще двое сотрудников водоканала. Их доставили в центральную городскую больницу Сватово.

Депутат Народного совета (парламента) ЛНР Александр Криеренко ранее подтвердил гибель работников муниципального предприятия. Точное число жертв удара он тогда не назвал.