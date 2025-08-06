Кубок Гагарина отправится в тур по Ярославской области

12 августа стартует тур Кубка Гагарина по шести округам Ярославской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

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12 августа главный трофей КХЛ привезут в Переславль-Залесский, 13 августа — в Ростов Великий и Гаврилов-Ям, 14 августа — в Рыбинск и Тутаев, 15 августа — в Данилов. Господин Евраев отметил, что все желающие смогут лично увидеть Кубок Гагарина. В каждом городе тура организуют развлекательную программу.

«Этот тур станет продолжением большого праздника в честь нашей победы, которая навсегда вошла в историю хоккея»,— написал Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 3 августа в Ярославле прошел чемпионский парад «Локомотива». Автобус с хоккеистами и Кубком Гагарина проехал на главным улицам города.

Алла Чижова